Российский педофил получил срок за развратные действия в отношении школьниц

В Саратовской области педофил получил 12 лет за разврат шести школьниц

В Саратовской области к 12 годам колонии строгого режима приговорен 43-летний российский педофил. Об этом в четверг, 17 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в 2021 году осужденный совершил развратные действия сексуального характера в отношении шести девочек, не достигших 16-летнего возраста. О его деятельности стало известно благодаря местным жителям, которые оказались случайными очевидцами происходящего и сообщили об этом в правоохранительные органы. После этого мужчину задержали и арестовали.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 135 («Развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста») УК РФ. Следователям удалось установить психологический контакт с потерпевшими и собрать исчерпывающие доказательства вины мужчины.

С 17 марта в России вступил в силу закон об ужесточении наказания для педофилов и их сообщников. Согласно документу, изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России. Новый закон в воскресенье, 6 марта, подписал президент России Владимир Путин.