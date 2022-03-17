В Швеции приняли решение о блокаде связанных с Россией судов

Профсоюз портовых рабочих Швеции решил блокировать российские корабли

Профсоюз портовых рабочих Швеции принял решение о блокаде связанных с Россией судов, передает ТАСС.

Как сообщили в организации, две недели назад министру по вопросам инфраструктуры Томасу Энеруту было направлено письмо с требованием запретить заход российских кораблей в шведские порты или профсоюз сам инициирует блокаду. «Мы уведомили организацию работодателей и посредников о том, что будет введена блокада», — пояснил вице-председатель профсоюза Эрик Хельгесон.

Мера распространяется на суда, принадлежащие российской стороне или перевозящей российские товары, которые идут в Россию или из России. Блокировка означает, что все разгрузочно-погрузочные работы, буксировка и швартовка будут блокированы в шведских портах.

Блокада начнется 28 марта, ее цель — «поддержать коллег в украинских портах и гражданское население страны». По словам Хельгесона, «это исключительная ситуация, которая оправдывает» эту меру.

Ранее стало известно, что компания HMM — крупнейший контейнерный перевозчик Южной Кореи — ограничит доставку грузов в Россию. Уточняется, что доставку грузов приостановят по двум направлениям. Речь идет о морских маршрутах между портом Пусан в Южной Корее и российскими портами Восточный и Владивосток. По ним ходили два контейнеровоза вместимостью до 1 700 двадцатифутовых контейнеров (TEU). В компании объяснили, что решение связано с падением объемов грузовых перевозок из-за ситуации на Украине. Однако этот шаг не связан с антироссийскими санкциями.