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Крупнейший перевозчик Южной Кореи ограничит доставку грузов в Россию

Южнокорейская компания HMM приостановит доставку грузов в Россию по двум направлениям

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Компания HMM — крупнейший контейнерный перевозчик Южной Кореи — ограничит доставку грузов в Россию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на южнокорейское агентство «Рёнхап».

Уточняется, что доставку грузов приостановят по двум направлениям. Речь идет о морских маршрутах между портом Пусан в Южной Корее и российскими портами Восточный и Владивосток. По ним ходили два контейнеровоза вместимостью до 1 700 двадцатифутовых контейнеров (TEU).

В компании объяснили, что решение связано с падением объемов грузовых перевозок из-за ситуации на Украине. Однако этот шаг не связан с антироссийскими санкциями западных стран, подчеркнули там. «Мы будем настаивать на возобновлении обслуживания в зависимости от рыночных условий», — заявили в HMM.

Ограничения, связанные с авиасообщением и доставкой грузов через морские порты, появились после начала спецоперации на Украине, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В частности, работу с Россией ограничил крупнейший в мире контейнерный оператор Maersk.

Марина Совина
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