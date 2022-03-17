Российская кассирша похитила миллионы рублей из-за долгов

В Сергиевом Посаде полиция задержала кассиршу, похитившую восемь млн руб. из-за долгов

В Сергиевом Посаде полиция задержала местную жительницу, подозреваемую в краже восьми миллионов рублей из кассы предприятия. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По версии следствия, 48-летняя женщина, работавшая в компании кассиром, в течение месяца присваивала денежные средства. Заметивший пропажу представитель фирмы обратился с заявлением в полицию. Злоумышленницу вычислили.

На допросе она призналась, что нашла в интернете объявление о подработке на криптобирже. Там женщине предложили купить биткоины. Она вложила в них личные и взятые в кредит деньги, однако, чтобы вывести деньги с электронной площадки, ей велели оплатить различные комиссии.

Чтобы рассчитаться с долгами и вернуть свои деньги, кассирша решила взять крупную сумму из кассы.

Возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ («Присвоение и Растрата»). Суд избрал россиянке меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.