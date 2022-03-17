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Любимый курорт богачей смягчил ограничения для туристов

Привитым и переболевшим туристам разрешен въезд на Сейшелы с 15 марта без ПЦР-теста

Фото: Oleg GawriloFF / Shutterstock

Сейшельские острова разрешили полностью привитым и переболевшим коронавирусом туристам въезд на курорт без ПЦР-тестов. Об этом сообщается на информационном государственном портале.

Решение о смягчении правил въезда вступило в силу 15 марта — начиная с этой даты от необходимости иметь при себе результат ПЦР-теста освобождаются вакцинированные туристы, а также те, кто переболел коронавирусом за 2-12 недель до поездки. Непривитым путешественникам или получившим одну дозу препарата по-прежнему потребуется сдать анализ на COVID-19 или экспресс-тест на антиген.

Кроме того, перед прилетом на Сейшелы, которые считаются любимым курортом богачей, всем туристам нужно оплатить разрешение на въезд на сайте seychelles.govtas.com.

Ранее в марте сообщалось, что Мальдивы также упростили ограничения на въезд для иностранных путешественников. Тем не менее эксперты считают, что решение властей не повлияет на увеличение турпотока, так как стоимость туров по-прежнему останется высокой для массового туризма. Средняя цена недельной путевки на двоих начинается от 409,7 тысячи рублей.

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Дарья Рыбак
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