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СК возбудил дело в отношении призывавшего убивать русских детей журналиста

В СКР возбудили дело в отношении украинского ведущего за призыв к убийствам россиян

Фото: Globallookpress.com

Главным следственным управлением Следственного комитета России (СКР) возбуждено дело в отношении украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала. Об этом в четверг, 17 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 15 марта Шарафмал в эфире украинского «24 канала» призвал украинцев к совершению массовых убийств граждан РФ, в том числе детей. Журналист обосновал свои призывы нацистской идеологией и показал в эфире портрет Адольфа Эйхмана, который возглавлял отдел управления гестапо и вместе с другими нацистами был причастен к преступлениям, повлекшим гибель нескольких миллионов евреев.

Ведущему вменяют совершение преступления по статьям 282 («Действия, направленные на возбуждение ненависти против группы лиц по признакам национальности») и 354 («Реабилитация нацизма») УК РФ. Ранее отмечалось, что Шарафмал уже извинился за свои высказывания.

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Елизавета Новикова
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