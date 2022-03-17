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В Молдавии рассказали об усложнении отношений с Россией

Премьер Гаврилица заявила, что отношения Молдавии с Россией усложнились из-за Украины
Наталья Гаврилица

Наталья Гаврилица. Фото: Bernd von Jutrczenka / Global Look Press

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица рассказала об усложнении отношений страны с Россией из-за кризиса на Украине, пишет ТАСС.

По ее словам, взаимоотношения двух стран в последнее время и так были непростыми. «Мы не особо поддерживали общение с Россией в этот период. Но мы поддерживали связь по официальным дипломатическим каналам через посольства, МИД делает свою работу. Эти отношения были сложными, сейчас они стали еще сложнее», — заявила она. Премьер также понадеялась, что дипломатические пути между странами не будут закрыты.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон предостерег страну от выхода из СНГ и указал на последствия подобного решения для экономики и населения республики. В числе таких издержек Додон назвал исключение государства из зоны свободной торговли со странами Содружества и лишение безвизового режима с Россией.

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Марина Совина
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