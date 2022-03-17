Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В СПЧ оценили вероятность возвращения смертной казни

Ответственный секретарь СПЧ Точенов заявил, что возврат смертной казни в РФ маловероятен

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Возврат смертной казни в России маловероятен и вряд ли возможен. Такую оценку озвучил ответственный секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точенов. Об этом в четверг, 17 марта, пишет РИА Новости.

По его словам, партии могут сделать подобные заявления для поднятия рейтинга. Ранее фракция ЛДПР в Госдуме выпустила заявление, что может инициировать референдум о возвращении смертной казни для самых тяжких и осуждаемых обществом преступлений после выхода России из Совета Европы.

«Это предложение партии, они имеют право на это. У них один взгляд, у меня другой. Но я не думаю, что это произойдет…» — подчеркнул Точенов.

15 марта стало известно, что Россия официально вышла из Совета Европы, вручив соответствующее уведомление генеральному секретарю этой организации Марии Пейчинович-Бурич. При этом Москва заявила, что будет исполнять решения ЕСПЧ, если они не противоречат российской Конституции.

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов также ранее уточнял, что мораторий на смертную казнь в России является суверенным правом страны и не зависит от ее участия в международных организациях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Россия избежала дефолта по госдолгу
Захарова назвала условие для завершения российской спецоперации на Украине
В Москве назвали нелегитимными новые антироссийские санкции ЕС
В России придумали замену «Макдоналдсу»
Захарова сравнила украинских дипломатов с идеологами ИГ
В России впервые за три года появился новый банк
Мужчина умер во время треш-стрима
Москвичи бросились скупать квартиры в новостройках
Российский губернатор поделился предсказанием Жириновского о будущем США
Китай ответил на вопрос о введении санкций против России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.