В СПЧ оценили вероятность возвращения смертной казни

Ответственный секретарь СПЧ Точенов заявил, что возврат смертной казни в РФ маловероятен

Возврат смертной казни в России маловероятен и вряд ли возможен. Такую оценку озвучил ответственный секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точенов. Об этом в четверг, 17 марта, пишет РИА Новости.

По его словам, партии могут сделать подобные заявления для поднятия рейтинга. Ранее фракция ЛДПР в Госдуме выпустила заявление, что может инициировать референдум о возвращении смертной казни для самых тяжких и осуждаемых обществом преступлений после выхода России из Совета Европы.

«Это предложение партии, они имеют право на это. У них один взгляд, у меня другой. Но я не думаю, что это произойдет…» — подчеркнул Точенов.

15 марта стало известно, что Россия официально вышла из Совета Европы, вручив соответствующее уведомление генеральному секретарю этой организации Марии Пейчинович-Бурич. При этом Москва заявила, что будет исполнять решения ЕСПЧ, если они не противоречат российской Конституции.

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов также ранее уточнял, что мораторий на смертную казнь в России является суверенным правом страны и не зависит от ее участия в международных организациях.