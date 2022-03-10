В Совфеде уточнили условия моратория на смертную казнь в России

Сенатор Климов заявил, что мораторий на смертную казнь является суверенным правом России

Мораторий на смертную казнь в России является суверенным правом страны и не зависит от ее участия в международных организациях. Такие условия уточнил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, пишет РИА Новости.

По словам сенатора, мораторий — суверенное решение России, поэтому только государство может «изменить его в какую бы то ни было сторону».

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что мораторий на смертную казнь в России носит бессрочный характер и не связан с членством в Совете Европы.

Кроме того, он заверил, что выход из Совета Европы никак не повлияет на граждан России. После выхода страны из международной организации сенатор призвал жителей активнее обращаться в отечественные суды, в том числе в Конституционный суд.

25 февраля Совет Европы временно приостановил членство России после начавшейся специальной операции на Украине. По словам главы МИД Италии Луиджи Ди Майо, это является необходимой мерой в связи с операцией.