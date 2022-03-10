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В Совфеде оценили последствия выхода России из Совета Европы

Сенатор Клишас заявил, что выход из Совета Европы никак не повлияет на россиян

Фото: Совет Федерации РФ / РИА Новости

Выход России из Совета Европы, о котором стало известно 10 марта, никак не повлияет на жителей страны. Так оценил последствия принятого решения глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его цитирует ТАСС.

«Выход из Совета Европы никак не повлияет на наших граждан. Наши стандарты во многих сферах выше, чем предусмотрено в документах Совета Европы», — сказал сенатор.

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После выхода России из международной организации Клишас также призвал жителей активнее обращаться в отечественные суды, в том числе в Конституционный суд. Россияне также не смогут обращаться в ЕСПЧ после выхода из организации, сказал сенатор.

Министерство иностранных дел ранее сообщило, что Россия не собирается участвовать в Совете Европы, потому что недружественные страны ЕС и НАТО продолжают линию разрушения организации и общего гуманитарно-правового пространства в Европе. «Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», — заключили в ведомстве.

Совет Европы временно приостановил членство России 25 февраля после начавшейся днем ранее специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Как отметил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, это является необходимой мерой в связи с операцией в Донбассе.

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Анастасия Шейкина
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