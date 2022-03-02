В Совфеде уточнили условия действия моратория на смертную казнь в России
Мораторий на смертную казнь в России носит бессрочный характер и не связан с членством в Совете Европы. Условия его действия уточнил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает РИА Новости.
«Этот мораторий носит бессрочный характер и не связан с нашим пребыванием в Совете Европы», — сказал сенатор.
Ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что после приостановки членства России в Совете Европы возможно возвращение смертной казни. По словам Медведева, снятие моратория стало бы хорошей возможностью для предотвращения особо тяжких преступлений в стране.
25 февраля Совет Европы временно приостановил членство России в связи с проведением специальной военной операции в Донбассе. Президент Владимир Путин объявил о ее начале 24 февраля.