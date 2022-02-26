Медведев допустил возвращение смертной казни в России

После приостановки членства России в Совете Европы возможно возвращение смертной казни, допустил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране — типа смертной казни для опаснейших преступников», — цитирует его слова агентство.

Он также добавил, что смертная казнь активно применяется в США и Китае.

Ранее Европейский союз (ЕС) внес в санкционные списки зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, премьер-министра Михаила Мишустина и главу МВД Владимира Колокольцева. Решение было принято после начала Россией военной операции по защите Донбасса.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Киев начал эвакуацию сотрудников посольства из Москвы.