Раскрыто самое популярное у россиян направление для путешествий по стране

В РСТ Сочи назвали самым востребованным направлением России у отечественных туристов

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин раскрыл, что самым популярным среди отечественных туристов направлением для путешествий по стране в настоящее время является Сочи. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, на 2022 год установлены приоритеты на развитие внутреннего туризма. «Третий год подряд 90 процентов наших потребителей на туррынке выбирают внутренние направления, — сказал эксперт. — Абсолютный лидер продаж и бронирований на сегодня — это Сочи».

Далее по востребованности в сегменте пляжного и оздоровительного туризма специалист назвал курорты Крыма и Краснодарского края (Анапа и Геленджика).

Ранее туроператоры назвали самые популярные внутрироссийские направления для отдыха отечественных туристов в мае. Так, на майские праздники по России традиционно бронируют туры в Крым, Сочи, Анапу, Геленджик, Калининград и Кавказские Минеральные Воды.

