Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Раскрыто самое популярное у россиян направление для путешествий по стране

В РСТ Сочи назвали самым востребованным направлением России у отечественных туристов

Фото: Shutterstock

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин раскрыл, что самым популярным среди отечественных туристов направлением для путешествий по стране в настоящее время является Сочи. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, на 2022 год установлены приоритеты на развитие внутреннего туризма. «Третий год подряд 90 процентов наших потребителей на туррынке выбирают внутренние направления, — сказал эксперт. — Абсолютный лидер продаж и бронирований на сегодня — это Сочи».

Материалы по теме:
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубеж Кому можно выезжать и въезжать в страну?
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубежКому можно выезжать и въезжать в страну?
8 июня
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня

Далее по востребованности в сегменте пляжного и оздоровительного туризма специалист назвал курорты Крыма и Краснодарского края (Анапа и Геленджика).

Ранее туроператоры назвали самые популярные внутрироссийские направления для отдыха отечественных туристов в мае. Так, на майские праздники по России традиционно бронируют туры в Крым, Сочи, Анапу, Геленджик, Калининград и Кавказские Минеральные Воды.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Путин позвал в Крым крупные банки и бизнес
Диетолог опровергла четыре мифа о продуктах и похудении
Дочь Валерии рассказала об издевательствах со стороны отца
Неизвестный купил бывший дом звезды «Мстителей»
Путин оценил выбор крымчан воссоединиться с Россией
В России допустили падение цен на ряд товаров
Платья в стиле «вторая кожа» станут трендом лета 2022 года
В ДНР заявили о плановом очищении Мариуполя
Зеленский снова сравнил себя с Рейганом
В Подмосковье кассирша похитила миллионы рублей из-за долгов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.