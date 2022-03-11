Названы самые популярные направления для отдыха россиян на майские праздники
Туроператоры назвали самые популярные внутрироссийские направления для отдыха отечественных туристов на майских праздниках. Их слова приводит ТАСС.
«На майские праздники по России традиционно бронируют туры в Крым, Сочи, Анапу, Геленджик, Калининград, Кавказские Минеральные Воды и экскурсионные туры», — рассказали в пресс-службе компании «Русский экспресс».
При этом отмечается, что большой глубины продаж на весенние праздники пока не наблюдается — забронировано небольшое количество туров. Повышение интереса на путевки ожидается после 15 марта, когда в России стартует новый этапа программы туристического кешбэка.
Генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин среди наиболее востребованных направлений по России выделил Краснодарский край, Крым, Кавминводы и Калининград. В «Интуристе» зафиксировали повышенный интерес отечественных путешественников к поездкам в Сочи, Анапу, Санкт-Петербург, Калининград и Казань. Среди зарубежных направлений лидируют Турция, ОАЭ, Шри-Ланка, Катар, Бахрейн, Вьетнам и Таиланд.
Ранее сообщалось, что отечественные туроператоры заметили восстановление продаж летних туров по России после рекордного падения в начале марта. Так, прирост количества бронирований путевок по России по сравнению с предыдущей неделей составил около 40 процентов.