Названы самые популярные направления для отдыха россиян на майские праздники

Крым и Сочи назвали самыми популярными направлениями для отдыха россиян в мае

Туроператоры назвали самые популярные внутрироссийские направления для отдыха отечественных туристов на майских праздниках. Их слова приводит ТАСС.

«На майские праздники по России традиционно бронируют туры в Крым, Сочи, Анапу, Геленджик, Калининград, Кавказские Минеральные Воды и экскурсионные туры», — рассказали в пресс-службе компании «Русский экспресс».

При этом отмечается, что большой глубины продаж на весенние праздники пока не наблюдается — забронировано небольшое количество туров. Повышение интереса на путевки ожидается после 15 марта, когда в России стартует новый этапа программы туристического кешбэка.

Генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин среди наиболее востребованных направлений по России выделил Краснодарский край, Крым, Кавминводы и Калининград. В «Интуристе» зафиксировали повышенный интерес отечественных путешественников к поездкам в Сочи, Анапу, Санкт-Петербург, Калининград и Казань. Среди зарубежных направлений лидируют Турция, ОАЭ, Шри-Ланка, Катар, Бахрейн, Вьетнам и Таиланд.

Ранее сообщалось, что отечественные туроператоры заметили восстановление продаж летних туров по России после рекордного падения в начале марта. Так, прирост количества бронирований путевок по России по сравнению с предыдущей неделей составил около 40 процентов.