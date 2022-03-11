Туроператоры заметили рост продаж туров по России после ухода Booking.com

Глава туроператора «Дельфин» Ромашкин сообщил, что рост продаж туров составил 40 процентов

Российские туроператоры заметили восстановление продаж летних туров по России после рекордного падения в начале марта. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным туроператора «Дельфин», прирост количества бронирований путевок по России по сравнению с предыдущей неделей составил около 40 процентов. По мнению генерального директора компании Сергея Ромашкина, тренд на восстановление связан в том числе и с первыми эффектами ухода с российского рынка иностранной системы бронирования Booking.com.

«Нельзя исключать, что в целом по рынку бронирующих туристов в моменте существенно больше не стало, но при этом вся довольно большая аудитория зарубежного мега-агрегатора сейчас распределилась между остальными каналами бронирования — туроператорами, турагентами, сайтами отелей, отечественными онлайн-агрегаторами», — считает Ромашкин.

Кроме того, на возобновление роста продаж также повлиял тот факт, что туристы осознали кардинальное изменение формата заграничных поездок (проблемы с международным сообщением, ограниченное число доступных направлений, блокировка российских карт за рубежом) и начали задумываться об отдыхе внутри страны.

«Так, в первой декаде марта у крупных игроков рынка внутреннего туризма более 75 процентов туров по России туристы покупают именно на летний период, почти все — на Черное море. На март и весну берут туры в Сочи, где еще продолжается частично горнолыжный сезон, а также в Кавминводы», — отметили в АТОР.

Помимо прочего, туроператоры прогнозируют, что с запуском акции туристического кешбэка, которая начинается 15 марта, летний спрос на туры по России увеличится не менее, чем на 30 процентов.

Ранее в марте сервис по бронированию жилья Booking.com перестал работать в России. Представитель голландской компании прокомментировал, что предоставление туристических услуг в России приостановлено в связи с «возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране».