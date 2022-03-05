Представитель сервиса Booking.com прокомментировал приостановку работы в России. Его слова передает РБК.

Как напомнил собеседник издания, Booking.com является голландской компанией. Он объяснил, что предоставление туристических услуг в России приостановлено в связи с «возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране».

О том, что сервис по бронированию жилья Booking.com перестал работать в России, сообщалось вечером 4 марта. В частности, он не позволяет искать и бронировать жилье внутри России. При этом поиск зарубежных отелей доступен.