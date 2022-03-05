Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Booking.com прокомментировал приостановку работы в России

Booking.com объяснил приостановку работы в России «сложностью ведения бизнеса в стране»

Фото: Thiago Prudencio / Keystone Press Agency / Global Look Press

Представитель сервиса Booking.com прокомментировал приостановку работы в России. Его слова передает РБК.

Как напомнил собеседник издания, Booking.com является голландской компанией. Он объяснил, что предоставление туристических услуг в России приостановлено в связи с «возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране».

О том, что сервис по бронированию жилья Booking.com перестал работать в России, сообщалось вечером 4 марта. В частности, он не позволяет искать и бронировать жилье внутри России. При этом поиск зарубежных отелей доступен.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Ретейл предложил ограничить продажу в одни руки для борьбы со спекулянтами
Звание Героя России присвоили полковнику Бернгарду за действия на Украине
Москвичи вспомнили продажу «заряженной» воды
В «Роскосмосе» рассказали о борьбе с кибератаками
Россиянка побывала в Турции и удивилась не знающим английского соотечественникам
Белорусские паралимпийцы уехали из Пекина
Блогерша рассказала о страшной боли на сеансе лазерной эпиляции
Дерматолог предупредила о риске обострения кожных заболеваний после коронавируса
Чехия собралась выплачивать украинским беженцам по 200 евро ежемесячно
Транспортное средство повредило газопровод в Белгородской области
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.