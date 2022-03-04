Booking.com перестал работать в России
Сервис по бронированию жилья Booking.com не позволяет искать и бронировать жилье в России
Сервис по бронированию жилья Booking.com перестал работать в России. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечает РИА Новости, сервис больше не позволяет искать и бронировать жилье внутри России. При этом поиск зарубежных отелей доступен.
Официального заявления компании об уходе с российского рынка на данный момент не было.
4 февраля стало известно, что работу в России прекратит один из крупнейших сервисов бронирования жилья Hotels.com. После 31 марта 2022 года бронирования от отечественных пользователей не принимаются.
4 марта гендиректор сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb Брайан Чески объявил о приостановке работы портала в России и Белоруссии.