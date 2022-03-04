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Booking.com перестал работать в России

Сервис по бронированию жилья Booking.com не позволяет искать и бронировать жилье в России

Фото: Shingo Tosha / AFLO / Global Look Press

Сервис по бронированию жилья Booking.com перестал работать в России. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает РИА Новости, сервис больше не позволяет искать и бронировать жилье внутри России. При этом поиск зарубежных отелей доступен.

Официального заявления компании об уходе с российского рынка на данный момент не было.

4 февраля стало известно, что работу в России прекратит один из крупнейших сервисов бронирования жилья Hotels.com. После 31 марта 2022 года бронирования от отечественных пользователей не принимаются.

4 марта гендиректор сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb Брайан Чески объявил о приостановке работы портала в России и Белоруссии.

Марина Совина
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