Сервис по бронированию жилья Booking.com перестал работать в России. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает РИА Новости, сервис больше не позволяет искать и бронировать жилье внутри России. При этом поиск зарубежных отелей доступен.

Официального заявления компании об уходе с российского рынка на данный момент не было.

4 февраля стало известно, что работу в России прекратит один из крупнейших сервисов бронирования жилья Hotels.com. После 31 марта 2022 года бронирования от отечественных пользователей не принимаются.

4 марта гендиректор сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb Брайан Чески объявил о приостановке работы портала в России и Белоруссии.