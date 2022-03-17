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ФСБ выявила страховую аферу на 45 миллионов рублей с участием сотрудника МЧС

ФСБ задержала девять человек за аферы со страховщиками в Нижегородской области

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли преступную деятельность по обману страховых компаний Нижегородской области, в результате которой был причинен ущерб на 45 миллионов рублей. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ведомства.

По подозрению в причастности к афере задержаны девять человек. Среди них сотрудник МЧС и заместитель директора оперативного офиса системообразующей страховой компании. Они организовали мошенническую схему с целью получения выплат по договорам страхования объектов недвижимости, расположенных на территории региона.

Следователями МВД возбуждено уголовное дело.

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Любовь Ширижик
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