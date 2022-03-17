ФСБ выявила страховую аферу на 45 миллионов рублей с участием сотрудника МЧС

ФСБ задержала девять человек за аферы со страховщиками в Нижегородской области

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли преступную деятельность по обману страховых компаний Нижегородской области, в результате которой был причинен ущерб на 45 миллионов рублей. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ведомства.

По подозрению в причастности к афере задержаны девять человек. Среди них сотрудник МЧС и заместитель директора оперативного офиса системообразующей страховой компании. Они организовали мошенническую схему с целью получения выплат по договорам страхования объектов недвижимости, расположенных на территории региона.

Следователями МВД возбуждено уголовное дело.