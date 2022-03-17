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Минобороны связало вспышки болезней в России с работой биолабораторий на Украине

МО РФ связало вспышки значимых болезней в 2021 году с работой биолабораторий на Украине

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Минобороны России связало вспышки экономически значимых болезней в стране в минувшем году с работой биолабораторий на Украине. Об этом «Ленте.ру» заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

В 2021 году ущерб от высокопатогенного птичьего гриппа превысил 1,7 миллиарда рублей, кроме того, было уничтожено 6 миллионов голов домашней птицы. Вместе с тем в странах Европы потери сельскохозяйственной отрасли от него составили около двух миллиардов евро, добавили в ведомстве.

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Сергей Истомин
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