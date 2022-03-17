Россиянин посетил Тайвань и рассказал о многомиллионном штрафе за ввоз сала

Российский турист посетил Тайвань и рассказал о запрете ввоза сала и колбасы на остров

Российский путешественник посетил Тайвань и рассказал о запрете ввоза на остров сала и колбасы. Об этом он написал в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, блогер рассказал, что в азиатскую страну под угрозой многомиллионного штрафа туристам запрещено привозить с собой мясо, колбасу, ветчину, сало, сосиски и другие мясные продукты.

«Когда я об этом рассказал в первый раз друзьям, они мне даже не поверили. Пришлось показывать большие предупредительные плакаты, которые расставлены повсюду в аэропорту в зоне прилета, на паспортном контроле, в зоне выдачи багажа и перед зеленым коридором на выход в город», — признался он.

На плакатах указано, что минимальный штраф за провоз мясных изделий в республику составляет 100 тысяч тайваньских долларов (342,2 тысячи рублей), а максимальный — миллион (3,4 миллиона рублей). При отказе платить иностранца могут депортировать и запретить дальнейший въезд в страну.

«Дело в том, что Тайвань — остров. И свинина на этом острове — один из главных продуктов местной кухни. Свиное мясо здесь не импортируют, в связи с чем правительство очень боится эпидемии свиного гриппа и других болезней, которые могут полностью уничтожить свиное поголовье», — пояснил россиянин.

Ранее отечественным туристам назвали самые безопасные для путешествий страны в 2022 году. Первую строчку занял Катар, где индекс преступности составляет всего 13,7 балла, а индекс безопасности — 86,2 балла. Далее следуют ОАЭ (84,8 балла), Тайвань (84,1 балла) и Остров Мэн (81,3 балла).