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Названы самые безопасные для путешествий страны в 2022 году

Numbeo: Катар и ОАЭ названы самыми безопасными странами в мире в 2022 году

Фото: Shutterstock

Катар назвали самой безопасной страной в мире для путешествий в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса Numbeo, который сравнивает статистику преступлений разных государств. Полный отчет опубликован на официальном сайте организации.

Так, согласно отчету, индекс преступности в Катаре составляет всего 13,7 балла, а индекс безопасности — 86,2 балла. На втором месте в рейтинге с небольшим отрывом от лидера оказались Объединенные Арабские Эмираты — уровень безопасности в стране оценили на 84,8 балла. На третьей и четвертой строчке расположились Тайвань (84,1 балла) и Остров Мэн (81,3 балла) соответственно.

Также среди наиболее благоприятных для путешествия стран отметили Оман (80 баллов), Швейцарию (78,3 балла), Гонконг (78 баллов), Японию (77,8 балла), Армению (77,8 балла) и Словению (77,3 балла).

Ранее в этом же рейтинге были перечислены самые опасные для путешествий страны с точки зрения преступности в 2022 году. Среди них оказались Венесуэла (индекс преступности 83,58), Папуа-Новая Гвинея (81), Афганистан (77) и Южная Африка (76).

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Валентина Процкова
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