Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Небензя отверг обвинения в обстрелах театра в Мариуполе

Постпред России в ООН Небензя отверг обвинения в обстрелах театра в Мариуполе
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: David Dee Delgado / Reuters

Постпред России в ООН Василий Небензя отверг обвинения представителей западных стран в том, что российские военные обстреляли роддом и театр в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат рассказал, что еще 13 марта частные лица опубликовали информацию, полученную от жителей Мариуполя, вырвавшихся из города, что бойцы полка «Азов» удерживают в здании театра «огромное количество людей и готовит кровавую провокацию». «Вооруженные силы России были информированы о ситуации, да и изначально здание театра не расценивалось российскими войсками как цель для авиаудара», — заявил Небензя.

Как утверждает украинская сторона, взрыв в мариупольском театре произошел в результате авиаудара российских ВКС. Министерство обороны России настаивает, что ответственность за инцидент лежит на полку «Азов».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден предупредит Китай об ответственности за поддержку России
Российских легкоатлетов отстранили от участия в Бриллиантовой лиге
Россия временно отменила голосование по своей гуманитарной резолюции по Украине
Постпред России при ООН заявил о подливающих бензин в огонь США
Постпред России при ООН объяснил невозможность эвакуации всех желающих с Украины
Умерла заслуженная артистка России Наталья Назарова
Россия запросит экстренное заседание по биолабораториям США на Украине
Небензя заявил об отсутствии российских военных в Чернигове
Небензя отверг обвинения в обстрелах театра в Мариуполе
У российской параолимпийской чемпионки украли средство передвижения
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.