Постпред России в ООН Небензя отверг обвинения в обстрелах театра в Мариуполе

Постпред России в ООН Василий Небензя отверг обвинения представителей западных стран в том, что российские военные обстреляли роддом и театр в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат рассказал, что еще 13 марта частные лица опубликовали информацию, полученную от жителей Мариуполя, вырвавшихся из города, что бойцы полка «Азов» удерживают в здании театра «огромное количество людей и готовит кровавую провокацию». «Вооруженные силы России были информированы о ситуации, да и изначально здание театра не расценивалось российскими войсками как цель для авиаудара», — заявил Небензя.

Как утверждает украинская сторона, взрыв в мариупольском театре произошел в результате авиаудара российских ВКС. Министерство обороны России настаивает, что ответственность за инцидент лежит на полку «Азов».