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В России придумали план по поддержке нефтяников

«Ъ»: Минэнерго разработало план поддержки российского энергосектора в условиях санкций

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Министерство энергетики разработало и направило в правительство обширный список мер поддержки российского энергосектора, пишет «Коммерсантъ». Часть предложений задумывают включить в готовящийся «план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления».

Нефтяным компаниям могут помочь за счет снижения налоговой нагрузки. Основное решение для сектора — переход к уплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по фактическим ценам реализации, а не по мировым ценам. В настоящее время российская Urals продается с большой скидкой при высоком уровне стоимости на мировом уровне, что связано со снижением спроса на российскую нефть. Однако НДПИ рассчитывается именно исходя из мировых котировок, и в результате компании платят больше налогов, чем должны.

Еще одна идея — продлить сроки модернизации нефтеперерабатывающих заводов по заключенным соглашениям с нефтекомпаниями: в течение этого периода компании получают дополнительные средства из бюджета. Пока предполагается, что работы должны быть завершены в 2026 году, но на фоне санкций сроки могут быть сдвинуты.

Кроме того, предлагают и легализовать продажу алкоголя на заправках — идея обсуждается достаточно давно, ее лоббирует Российский топливный союз, который объединяет независимые АЗС. Минэнерго и Минфин могут изучить вопрос признания бензина и дизтоплива социально значимыми товарами «с запуском соответствующих механизмов социальной поддержки».

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Наиболее объемный комплекс мер поддержки в плане Минэнерго предусмотрен для электроэнергетики, хотя серьезных санкций в отношении сектора пока не было, кроме ограничений в отношении отдельных топ-менеджеров. Предложения ведомства могут серьезно изменить правила работы рынка: часть решений будет приниматься на уровне правительства.

Министерство предлагает ввести особый режим начисления штрафов за задержку вводов объектов по программе модернизации старых ТЭС и новых объектов генерации за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ), что призвано помешать резкому росту штрафов. Правительству хотят дать полномочия менять сроки начала и окончания поставки мощности проектов, прошедших конкурсные отборы. Сейчас за срывы сроков предусмотрены штрафы, и предполагается ли их полная отмена, не уточняется.

Кроме того, Минэнерго признает, что в таких секторах, как электроэнергетика, нефть, газ и уголь, не удастся выполнить заявленные планы по декарбонизации к 2050 году. Снижение уровня выбросов CO2 предполагалось в рамках борьбы с изменением климата. В 2021 году была подготовлена стратегия низкоуглеродного развития России до 2050 года, которая предполагала выход на чистый нулевой уровень выбросов не позднее 2060 года.

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Платон Щукин
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