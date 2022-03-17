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Российские туристы встретили в Приморье краснокнижного леопарда

Группа туристов встретила редкого дальневосточного леопарда в национальном парке Приморья

Кадр: Земля Леопарда / YouTube

Группа российских туристов, находившаяся на территории национального парка «Земля леопарда» в Приморье, встретила краснокнижного леопарда и сфотографировала его. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

«Перед гостями предстал молодой самец дальневосточного леопарда под номером Leo 225M, который совсем недавно был зарегистрирован научными сотрудниками нацпарка с помощью сети фотоловушек», — рассказали специалисты и отметили, что запечатлеть дальневосточного леопарда даже для них — большая редкость.

Отмечается, что в «Земле леопарда» также можно встретить амурского тигра, дальневосточного лесного кота, индийскую куницу харза, черного грифа, колонка и несколько видов копытных животных.

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке россияне встретили амурского тигра на оживленной автомобильной трассе. Местные жители заметили животное на дороге между Владивостоком и Уссурийском. На снятых ими кадрах видно, как тигр прогуливается по обочине. Когда к нему приближается автомобиль, он разворачивается и медленно скрывается в темноте.

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Валентина Процкова
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