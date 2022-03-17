Мужские половые клетки напечатали на 3D-принтере

Ученые из UBC впервые напечатали участвующие в производстве спермы клетки на 3D-принтере

Ученые из Университета Британской Колумбии (UBC) в Канаде впервые смогли напечатать мужские половые клетки на 3D-принтере. Результаты исследования опубликованы в журнале Fertility and Sterility Science.

Для этого специалисты провели биопсию стволовых клеток из яичек мужчин, которые страдали необструктивной азооспермией — самой тяжелой формой бесплодия. Затем ученые вырастили дополнительные клетки и напечатали с помощью 3D-принтера полую трубчатую структуру, имитирующую семенные канальцы. Через 12 дней оказалось, что клетки не только выжили, но и трансформировались в несколько специальных клеток, которые участвуют в производстве спермы.

Сейчас ученые работают над тем, чтобы «научить» напечатанные клетки производить полноценную сперму. Они планируют «подкармливать» их различными питательными веществами, стимулировать факторы роста, а также точечно воздействовать на структуру, чтобы облегчить межклеточное взаимодействие.

Если исследователи смогут произвести из этих клеток полноценные сперматозоиды, то 15 процентов пар, страдающих бесплодием, смогут воспользоваться оплодотворением яйцеклетки через процедуру ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение).

В октябре 2021 года биологи из России смогли объяснить механизм бесплодия у мух и людей. Исследователи изучили небольшой фрагмент гена, отвечающего за синтез Orb2, который играет важную роль в плодовитости самцов плодовых мух.