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Мужские половые клетки напечатали на 3D-принтере

Ученые из UBC впервые напечатали участвующие в производстве спермы клетки на 3D-принтере

Фото: Globallookpress.com

Ученые из Университета Британской Колумбии (UBC) в Канаде впервые смогли напечатать мужские половые клетки на 3D-принтере. Результаты исследования опубликованы в журнале Fertility and Sterility Science.

Для этого специалисты провели биопсию стволовых клеток из яичек мужчин, которые страдали необструктивной азооспермией — самой тяжелой формой бесплодия. Затем ученые вырастили дополнительные клетки и напечатали с помощью 3D-принтера полую трубчатую структуру, имитирующую семенные канальцы. Через 12 дней оказалось, что клетки не только выжили, но и трансформировались в несколько специальных клеток, которые участвуют в производстве спермы.

Сейчас ученые работают над тем, чтобы «научить» напечатанные клетки производить полноценную сперму. Они планируют «подкармливать» их различными питательными веществами, стимулировать факторы роста, а также точечно воздействовать на структуру, чтобы облегчить межклеточное взаимодействие.

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Если исследователи смогут произвести из этих клеток полноценные сперматозоиды, то 15 процентов пар, страдающих бесплодием, смогут воспользоваться оплодотворением яйцеклетки через процедуру ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение).

В октябре 2021 года биологи из России смогли объяснить механизм бесплодия у мух и людей. Исследователи изучили небольшой фрагмент гена, отвечающего за синтез Orb2, который играет важную роль в плодовитости самцов плодовых мух.

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Елена Апазиди
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