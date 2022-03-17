Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Врач перечислил недостающие каждому россиянину витамины

Эндокринолог Поляков заявил о дефиците витаминов группы B почти у каждого россиянина

Фото: Shutterstock

Врач-эндокринолог Антон Поляков перечислил витамины, дефицит которых наблюдается почти у каждого жителя России. Его слова в четверг, 17 марта, приводит News.ru.

Эксперт отметил, что у большинства россиян «завал по группе витамина B», не хватает также витамина D и магния.

«Я не видел ни одного человека на территории России с нормальным уровнем витамина D без дотации. Магний повсеместно нужен, витамин D нужен, практически у всех есть завал по группе витамина B. Цинк у многих просевший, хром, ванадий», — пояснил Поляков.

Медик также развеял миф о том, что люди, проживающие на юге страны, не страдают от нехватки витамина D. Причина в том, что угол падения луча солнца в российских широтах почти не влияет на синтез этого витамина.

«Как показывает практика, даже если ты живешь в Сочи — у тебя наблюдается дефицит витамина D. Это если где-нибудь в Нигерии живешь, там — возможно», — подытожил эндокринолог.

Ранее доктор психологических наук, детский и подростковый психолог Илья Слободчиков рассказал, как уберечь свое эмоциональное здоровье в непростое время. В частности, для понижения уровня тревожности он посоветовал контрастный душ, горячий сладкий чай, умывание холодной водой и физические упражнения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В США назвали последствия введения бесполетной зоны над Украиной
В Москве поймали скрывавшегося 18 лет убийцу
Минобороны сообщило об уничтожении артиллерии ВСУ высокоточным оружием
НАСА попросило назвавшего Рогозина «Димоном» астронавта выбирать слова
Врач перечислил недостающие каждому россиянину витамины
ФСБ выявила страховую аферу на 45 миллионов рублей с участием сотрудника МЧС
Россиянам раскрыли оптимальную стоимость билетов и туров в Армению
В ООН решили восстановить связи с подконтрольным талибам Афганистаном
В Белоруссии возбудили дело против советника главы офиса президента Украины
Мужские половые клетки напечатали на 3D-принтере
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.