Врач перечислил недостающие каждому россиянину витамины

Эндокринолог Поляков заявил о дефиците витаминов группы B почти у каждого россиянина

Врач-эндокринолог Антон Поляков перечислил витамины, дефицит которых наблюдается почти у каждого жителя России. Его слова в четверг, 17 марта, приводит News.ru.

Эксперт отметил, что у большинства россиян «завал по группе витамина B», не хватает также витамина D и магния.

«Я не видел ни одного человека на территории России с нормальным уровнем витамина D без дотации. Магний повсеместно нужен, витамин D нужен, практически у всех есть завал по группе витамина B. Цинк у многих просевший, хром, ванадий», — пояснил Поляков.

Медик также развеял миф о том, что люди, проживающие на юге страны, не страдают от нехватки витамина D. Причина в том, что угол падения луча солнца в российских широтах почти не влияет на синтез этого витамина.

«Как показывает практика, даже если ты живешь в Сочи — у тебя наблюдается дефицит витамина D. Это если где-нибудь в Нигерии живешь, там — возможно», — подытожил эндокринолог.

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