Крупнейшая грузовая авиагруппа России почти полностью остановила полеты

РБК: грузовая авиагруппа «Волга-Днепр» почти полностью прекратила полеты

Пять авиакомпаний крупнейшей российской грузовой авиагруппы «Волга-Днепр», занимающейся перевозками по всему миру, почти полностью остановили полеты, пишет РБК.

На этой неделе группа совершила только два полета: из Пекина во Владивосток и из Москвы в Братиславу, свидетельствуют данные общедоступного веб-сервиса FlightRadar 24. В обоих случаях полеты осуществил одноименный чартерный перевозчик «Волга-Днепр» на самолетах Ан-124 и Ил-76.

Источник в группе подтвердил, что данные FlightRadar 24 корректно отражают ситуацию с практически полным прекращением полетов. То же самое говорит и работник одной из авиакомпаний группы, однако официально комментариев «Волга-Днепр» пока давать не готова.

По состоянию на январь 2022 года, на группу приходилась почти половина российского рынка авиационных грузоперевозок. Ее бизнес был направлен на глобальный рынок. В январе и феврале нынешнего года самолеты «Волга-Днепр» совершали ежедневно несколько десятков рейсов. 23 февраля по всему миру летали 34 самолета группы, было выполнено больше 80 рейсов. Всего у группы около 50 самолетов Boeing, Ан и Ил.

По словам близкого к группе источника, глобальный рынок оказался для нее фактически закрыт из-за международных санкций. После начала российской операции на Украине европейские власти запретили компаниям из России летать над своей территорией. Также стала запрещена продажа всех самолетов, запасных частей и оборудования российским перевозчикам.

