Экс-солистка «Ленинграда» заявила о психологическом насилии со стороны Шнурова

Бывшая солистка «Ленинграда» Алиса Вокс обвинила Сергея Шнурова в психологическом насилии

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс (настоящее имя — Алиса Кондратьева) обвинила фронтмена коллектива Сергея Шнурова в психологическом насилии. Слова артистки приводит WomanHit.ru.

Певица сравнила Шнурова с американским серийным убийцей Чарльзом Мэнсоном, отметив, что рокер мог заставить подчиняться себе любого человека. «Я была на тот момент в полной стопроцентной эмоциональной зависимости от Сергея Шнурова. Он умеет создать вокруг себя настоящую секту, культ себя, культ поклонения, некий культ семьи, как у Чарльза Мэнсона», — заявила Вокс.

Экс-солистка «Ленинграда» также вспомнила реакцию со стороны Шнурова на принятие закона о запрете нецензурной лексики. По словам исполнительницы, музыкант якобы запер ее в комнате и запрещал ей пить и ходить в туалет. «Тогда у Шнурова случилась жутчайшая истерика со слезами, с алкоголем», — подчеркнула Вокс.

В октябре прошлого года Алиса Вокс призналась, что ушла из «Ленинграда» из-за конфликтов и травли. Артистка отметила, что Сергей Шнуров «уничтожил» ее при помощи своего влияния. «Можно сказать, что Шнур добил лежачего, что совершенно не по-мужски», — рассказала Вокс, опровергнув слух о том, что она ушла из группы из-за звездной болезни.