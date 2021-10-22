Бывшая солистка «Ленинграда» рассказала о травле внутри коллектива

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс (настоящее имя — Алиса Кондратьева) призналась, что покинула коллектив из-за конфликтов и травли. Слова певицы приводит Teleprogramma.pro.

Артистка заявила, что лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров «уничтожил» ее при помощи своего влияния.

«У кого больше подписчиков, тот и прав, поэтому, конечно, Шнуров воспользовался своим медиапреимуществом и практически уничтожил меня. Я не смогу этого ему простить, поскольку это злоупотребление полномочиями, социальным статусом. Можно сказать, что Шнур добил лежачего, что совершенно не по-мужски», — рассказала Вокс, опровергнув слух о том, что она ушла из группы из-за звездной болезни.

В июне этого года стало известно, что артистка решила судиться с Шнуровым из-за авторских прав на песни. Вокс потребовала, чтобы музыкант выплатил ей около 20 миллионов рублей за композицию «Экспонат» и еще 38 хитов «Ленинграда», созданных в соавторстве с ней. В конечном итоге Хамовнический суд Москвы отклонил исковые требования бывшей солистки «Ленинграда» к лидеру коллектива.