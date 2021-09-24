Суд отклонил иск бывшей солистки «Ленинграда» Алисы Вокс к Сергею Шнурову

Хамовнический суд Москвы отклонил исковые требования экс-солистки группы «Ленинград» Алисы Вокс (настоящее имя — Алиса Кондратьева) к лидеру коллектива Сергею Шнурову из-за авторских прав. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Отмечается, что речь идет почти о 40 песнях, которые после ухода певицы продолжила исполнять группа Шнурова. «В удовлетворении исковых требований отказано», — постановили в суде.

По словам адвоката истицы Романа Лалаяна, решение будет обжаловано в установленные законом сроки. «Господин Шнуров как руководитель по решению суда имеет право распоряжаться правами, собирать за это вознаграждение и никому ничего не обязан», — отметил юрист после заседания. Он также заявил, что сторона бывшей вокалистки «Ленинграда» подаст новый иск о взыскании денежных средств за песни, которые Кондратьева исполняла с группой.

О том, что артистка решила судиться с Сергеем Шнуровым из-за прав на песни, стало известно в июне этого года. Она потребовала, чтобы музыкант выплатил ей около 20 миллионов рублей за композицию «Экспонат» и еще 38 хитов «Ленинграда». Как утверждала исполнительница, ей не платят отчисления за использование песен, созданных в соавторстве с ней.

Алиса Вокс выступала как вокалистка коллектива с 2012 по 2016 год. За это время «Ленинград» представил не только «Экспонат», но и такие треки, как «Сумка», «Плачу», «Короче», «Патриотка», «37-й», «Молитвенная» и «Платье».