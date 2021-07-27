Шнуров отказался платить 19 миллионов рублей экс-солистке «Ленинграда»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отказался платить 19 миллионов рублей экс-солистке группы Алисе Вокс. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Как рассказал адвокат певицы, последние полтора месяца с музыкантом вели переговоры о компенсации за нарушение авторских прав, однако это ни к чему не привело. Теперь представители артистки направили исковое заявление в суд.

«Да, мы направляли письма в адрес самого Шнурова, юридических лиц и прочих связанных с ним организаций, получили ответные письма. В этих письмах был отказ от удовлетворения наших претензий, абсолютное несогласие с нашей позицией», — заявил адвокат Вокс Роман Лалаян.

В июне сообщалось, что исполнительница решила судиться с лидером коллектива Сергеем Шнуровым из-за прав на песни. Она потребовала от музыканта выплатить ей 20 миллионов рублей за композицию «Экспонат» и еще 38 хитов. Как утверждала артистка, ей не платят отчисления за использование песен, созданных в соавторстве с ней.

Алиса Вокс выступала как солистка группы с 2012-го по 2016 год. За это время «Ленинград» представил не только «Экспонат», но и такие хиты, как «Патриотка», «37-й», «Молитвенная», «Сумка», «Короче», «Платье» и «Плачу».