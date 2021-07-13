Адвокат раскрыл причину суда бывшей солистки «Ленинграда» со Шнуровым

Адвокат бывшей солистки группы «Ленинград» Алисы Вокс Роман Лалаян раскрыл «Комсомольской правде» причину судебных разбирательств по иску певицы к лидеру коллектива Сергею Шнурову.

По словам юриста, представители фронтмена коллектива охотно идут на контакт. Однако они все равно намерены подать иск в адрес Шнурова. Дело в том, что бывшие коллеги расстались не мирно. Сейчас певица хочет получить 20 миллионов рублей за песню «Экспонат» и еще за 38 других композиций, которые они написали совместными усилиями.

«Авторские права на песни мы не планируем оспаривать. Они нам не нужны. А двадцать миллионов – это деньги, которые "Ленинград" заработали на общих песнях», — сказал адвокат, отметив, это эта сумма не является окончательной.

При этом Лалаян заявил, что в ходе общения с певицей ей задали несколько вопросов, в том числе и про исполнительские сборы. Девушка заявила, что ничего не получала и не должна была получать. «Мы запросили документы у представителей Шнурова и получили скан договора, где указано, что Алиса за тысячу рублей отказалась от всех прав в пользу Сергея за две недели до расставания с Ленинградом. Алиса нам сказала, что подобных бумаг она не подписывала», — сказал он, добавив, что отчислений за вступление и прослушивание песен не получала не только Вокс, но и другие участники группы.

Певица выступала как солистка группы с 2012 по 2016 год. За то время «Ленинград» представил такие хиты, как «Патриотка», «37-й», «Молитвенная», «Сумка», «Короче», «Платье», «Плачу» и «Экспонат», который долгое время лидировал в хит-парадах радиостанций.

