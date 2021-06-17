Экс-солистка «Ленинграда» решила судиться за хиты группы

Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс решила судиться за хиты группы, которые были записаны при ее участии. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Речь идет о 39 композициях, включая популярный трек «Экспонат». Как утверждает исполнительница, ей не платят отчисления за использование песен, созданных в соавторстве с ней. Вокс заявила, что ей должны минимум 20 миллионов рублей.

В апреле лидер коллектива Сергей Шнуров объяснил неудачи бывших солисток группы «Ленинград». Шнуров назвал отсутствие песен главной причиной провала всех исполнителей. По его словам, это касается и экс-вокалисток. «Вот есть программа "Голос". Людей, поющих, в России много. Чего не хватает? Песен. Если ты поешь, это десять процентов того, что нужно. Нет материала — петь нечего. Что люди могут сказать? Те ребята, которые классно поют? Какая у них идея? Это инструмент. Инструмент без нот — это просто скрипка», — заявил Шнуров.

В ходе интервью у музыканта также спросили, почему поклонники настаивали на возвращении в группу Алисы Вокс. На это 48-летний рокер ответил, что многим нравится возвращаться в прошлое, чтобы не стареть.