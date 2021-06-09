Россиянка подала в суд на Шнурова из-за песни «В Питере — пить»

Россиянка подала в суд на лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова из-за мата в песне «В Питере — пить». Об этом сообщает ТАСС.

Жительница Санкт-Петербурга Ксения Овчинникова также подала иск к социальной сети «ВКонтакте», где услышала трек. Она заявила, что музыкант нарушил закон о защите прав потребителей, создав некачественный музыкальный продукт, и потребовала тысячу рублей в качестве моральной компенсации.

В прошлом году музыкант Юрий Лоза подал в суд на Шнурова за его стихи. Исковое заявление о защите чести и достоинства зарегистрировал Симоновский суд Москвы. Поводом стало матерное стихотворение Шнурова, опубликованное после объявления Лозе благодарности за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства от президента России Владимира Путина. В ответ Шнуров пошутил, что Лоза через суд хочет поднять свое «ущемленное мини-достоинство». Он посвятил музыканту очередное стихотворение и опубликовал его в своем Instagram-аккаунте.