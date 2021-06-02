Шнуров оценил свою работу генпродюсером канала RTVI

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров оценил свою работу генеральным продюсером канала RTVI. Он поделился своим мнением в эксклюзивном интервью для «Ленты.ру».

Музыкант отметил, что, несмотря на то что с момента его назначения прошел год, он не готов подводить итоги, но у него появилось много мыслей по поводу новой должности. Так, Шнуров сказал, что телевидение — это непрерывный процесс, за которым интересно наблюдать. При этом статус генпродюсера позволяет ему избегать полного погружения в новостную повестку.

Шнуров считает, что миссия канала — не просто транслировать новости, но и показывать, к чему они ведут. По его мнению, на RTVI должно быть больше аналитики и современных тенденций. Музыкант считает, что благодаря этому проекту ему удалось прокачать навыки телепродюсера, а также понять свои слабые стороны. «Понял, что у меня выходит такой менеджмент чайки. Не того Чайки — а обычной чайки: прилетела, покричала, улетела. Вот это мое слабое место», — заявил он.

Артист рассказал, что реформы на RTVI идут постоянно: «Придумываем новые программы. А если по части цифр, то за год мы подписали еще порядка пятидесяти стран, куда мы вещаем. Есть план наконец-то выйти на Россию». Он сравнил канал с космической станцией МКС, так как в работе над ним «нет момента, когда бы это завершилось, все выдохнули».