Основатель группы «Ленинград» и генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров высказался о современном феминизме и роли женщины в мире. Он поделился своим мнением в эксклюзивном интервью для «Ленты.ру».

В беседе было отмечено, что в недавно представленном альбоме нового проекта Шнурова «Зоя» высмеивались, кроме всего прочего, идеалы феминизма. Однако в развитии произведения Шнуров наполнил женский образ многозначительностью. В ходе интервью Шнуров раскрыл данную концепцию.

«Женщина все равно же женщина. Вот у феминисток крайне маргинальных позиций в чем собственно сложность и простота? Простота и сложность в том, что они женщину ставят в мужские роли. Но это не так», — объяснил Шнуров. Он подчеркнул, что «женщина должна оставаться женщиной», добавив, что при этом права обоих полов должны быть равны. Резюмировав тему, 48-летний рокер назвал мимикрию под противоположный пол «искажением природы».

Ранее Сергей Шнуров рассказал о жизни без выпивки. Музыкант ответил, что ему «прекрасно» живется после шести месяцев трезвости. Он также отметил, что любит привить себе некую зависимость, чтобы потом с ней бороться.