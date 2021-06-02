Основатель группы «Ленинград», генеральный продюсер телеканала RTVi и сопредседатель Партии Роста Сергей Шнуров представил свою новую группу «Зоя». Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.

«Поехали! Зоя!» — написал музыкант. В другом посте он также представил альбом новой группы под названием «Это жизнь». Другие публикации из аккаунта Шнурова были удалены.

В апреле Шнуров объяснил неудачи бывших солисток группы «Ленинград». Музыкант назвал главной причиной провала всех исполнителей, в том числе и экс-вокалисток своего коллектива, отсутствие песен. Он также напомнил, что «Ленинград» поднялся на пик популярности с композицией «Экспонат».