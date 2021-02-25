Шнуров сравнил Соловьева в 2000-х и сейчас

Телеведущий Владимир Соловьев в 2000-х годах был совершенно другим человеком, заявил в эфире RTVI генеральный продюсер телеканала, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Выпуск программы опубликован на YouTube-канале «RTVI Развлечения».

«Если вы посмотрите его эфиры начала 2000-х, то это совершенно другой человек. Он даже физиономически другой, сложен по-другому и по-другому говорит. И в какой-то момент наверняка он стал в это играть, а потом он стал тем, кем он стал, и быть неискренним так долго и постоянно невозможно», — уточнил Шнуров.

Он сравнил случившееся с Соловьевым с сюжетом произведения японского писателя Абэ Кобо «Чужое лицо». «Оно о том, что маска прирастает, и ты фактически становишься заложником своей роли. И я думаю, что в один момент с Соловьевым произошло это», — пояснил музыкант.

Ранее, в январе, сообщалось, что Шнуров написал заявление в полицию на музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Адвокат лидера «Ленинграда» Алексей Добрынин рассказал, что поводом для подачи заявления послужили угрозы Пригожина в адрес Шнурова.

Позже выяснилось, что в полиции отказались возбуждать дело в отношении музыкального продюсера.