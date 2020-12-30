Лидер группы «Ленинград» и генеральный продюсер RTVi Сергей Шнуров матом распрощался с уходящим годом. Он опубликовал новое стихотворение в своем Instagram-аккаунте.

Музыкант пожелал, чтобы 2020-й поскорее прекратил насиловать людей. По его словам, последний год отправил всех на карантин, из-за чего мир стал похож на Северную Корею.

«Как ты нас уже ни трахай,

Не осталось свежих тел.

Этот год уходит ***** [нафиг],

Он на нем нас год вертел.

Поскорей бы, поскорее

Он бы это прекратил.

Всех, как в Северной Корее,

Посадил на карантин».

В своем произведении артист вспомнил об обнулении президентских сроков в России, отравлении Алексея Навального и падении рубля. Шнуров отметил, что людям «не надо больше ада».

«Нам не надо больше ада.

Рубль пал, лежит ничком.

Обнулил, кого не надо,

Гульфик смазал "Новичком".

Дома поселилась скука,

Но насупит год другой!

Двадцать двадцать, знаешь, сука,

Ехай ***** [нафиг], дорогой».

Ранее Шнуров, лишенный статуса святого в церкви Летающего макаронного монстра, извинился, что не оправдал надежд пастафарианского божества. Артист написал стихотворение, в котором попросил прощения у спагетти-монстра. Он вспомнил, что когда-то его исключили из школы из-за любви «зажечь», а теперь «погнали» из церкви.