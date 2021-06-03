Шнуров срочно покинул вечеринку ПМЭФ из-за родов жены

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров покинул вечеринку Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) из-за родов жены. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, у его супруги Ольги Абрамовой внезапно начались роды, в связи с чем артист срочно выехал в аэропорт Пулково, чтобы улететь в Москву.

На мероприятии Шнуров представил свой новый проект Зоя. Кадры с выступления группы впервые показала телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале. Собчак сравнила солистку с украинской певицей Настей Каменских, экс-участницей дуэта «Потап и Настя»: «Потап вообще знает, что Настя Каменских теперь "Зоя"?» — подчеркнула она, разместив еще одно видео с концерта.

О разрыве Шнурова с бывшей супругой Матильдой стало известно в мае 2018 года. Певец опубликовал несколько стихотворных постов, в которых заявил, что «любил на всю катушку». В октябре того же года музыкант поделился в соцсетях фотографией с новой женой Абрамовой.