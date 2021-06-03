Выступление нового проекта Шнурова «Зоя» впервые показали на видео

Выступление нового проекта основателя группы «Ленинград» и генерального продюсера телеканала RTVi Сергея Шнурова «Зоя» впервые показали на видео. Запись опубликовала телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

На кадрах певица в белом костюме поет со сцены: «Выбирай — не выбирай, все дороги ведут в рай».

В другой публикации Собчак сравнила исполнительницу с украинской певицей Настей Каменских, экс-участницей дуэта «Потап и Настя»: «Потап вообще знает, что Настя Каменских теперь "Зоя"?» — подчеркнула она, разместив еще одно видео с концерта. По словам ведущей, бизнесмен Ян Яновский в свою очередь назвал певицу закосом «под молодую Пугачеву».

Ранее Шнуров рассказал о жизни без выпивки в эксклюзивном интервью для «Ленты.ру». Также музыкант оценил свою работу генеральным продюсером канала RTVI и рассказал о новом проекте «Зоя», альбом которого вышел эксклюзивно на платформе «СберЗвук».

Перед этим Шнуров представил свою новую группу «Зоя» в Instagram. «Поехали! Зоя!» — написал он, удалив все другие публикации из аккаунта.