Бывшая солистка «Ленинграда» рассказала об иске к Шнурову

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс (настоящее имя — Алиса Кондратьева) рассказала в беседе с телеканалом РЕН ТВ о судебном иске к лидеру музыкального коллектива Сергею Шнурову.

По ее словам, всеми вопросами по этому делу занимается ее адвокат Роман Лалаян. Когда защитник узнал, что певица не получает отчислений от «Ленинграда», он предложил ей свою помощь. Артистка согласилась, но дела продолжает вести Лалаян, пока она занята работой над новым альбомом.

«До этого я не предполагала, что у меня могут быть права на отчисления какие-то, поэтому я не занималась этим вопросом», — заявила Вокс.

Ранее сообщалось, что Шнуров отказался платить 19 миллионов рублей Вокс. Как рассказал адвокат певицы, последние полтора месяца с музыкантом вели переговоры о компенсации за нарушение авторских прав, однако это ни к чему не привело. Теперь представители артистки направили исковое заявление в суд.

В июне певица решила судиться с лидером коллектива из-за прав на песни. Она потребовала от музыканта выплатить ей 20 миллионов рублей за композицию «Экспонат» и еще 38 хитов. Как утверждала артистка, ей не платят отчисления за использование песен, созданных в соавторстве с ней.

Алиса Вокс выступала как солистка группы с 2012-го по 2016 год. За это время «Ленинград» представил не только «Экспонат», но и такие хиты, как «Патриотка», «37-й», «Молитвенная», «Сумка», «Короче», «Платье» и «Плачу».