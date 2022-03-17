Российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта на Украине

Минобороны России: ВС взяли под контроль населенные пункты Новомайорское и Пречистовку

Вооруженные силы (ВС) России, продолжая успешное наступление, взяли под контроль населенные пункты Новомайорское и Пречистовка. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, продвижение за день составило 10 километров. Кроме того, российская авиация и средства противовоздушной обороны воздушно-космических сил сбили в воздухе один украинский вертолет Ми-24 возле населенного пункта Белки, а также пять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один Bayraktar TB2, уточнили в ведомстве.

15 марта Минобороны сообщило, что российские военные полностью контролируют Херсонскую область. Кроме того, по данным ведомства, группировка войск Донецкой народной республики взяла под контроль населенные пункты Пантелеймоновка, выйдя на рубеж поселений Верхнеторецкое и Новоселовка-2.