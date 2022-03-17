Маленькая собака упала с яхты в воду и проплыла 11 километров до берега

Корги упал с борта судна и самостоятельно добрался до берега во Флориде

В США маленькая собака породы корги упала с яхты хозяев и самостоятельно преодолела вплавь 11 километров, прежде чем смогла выбраться на берег. Об этом сообщает UPI.

Джон Этвуд отправился перегнать яхту родителей из Флориды в Северную Каролину перед началом сезона ураганов и взял на борт годовалую собаку породы корги по кличке Джессика. Когда судно проходило под мостом в округе Бревард, штат Флорида, Этвуд заметил, что собаки нет рядом. «Как только мы поняли, что ее нет на борту, мы сразу же спустили на воду две лодки и начали обследовать акваторию», — рассказал американец.

Найти Джессику им не удалось. Кроме того, годовалый корги никогда раньше не был в воде, и Этвуд с родителями не знал, умеет ли он плавать. Добравшись до берега, мужчина разместил объявление о ее пропаже в социальных сетях. Скоро на объявление откликнулся один из жителей города Рокледж и сообщил, что обнаружил Джессику у себя во дворе. Судя по всему, собака упала в воду за некоторое время до того, как Этвуд с родителями принялись искать ее, и самостоятельно проплыла около 11 километров до берега.

Сейчас Джессика вернулась к хозяевам. Нашедший ее местный житель отказался от вознаграждения в 500 долларов.

Ранее сообщалось, что собака, считавшаяся погибшей после схода лавины, отказалась жива и вернулась к хозяевам. Животное пропало на горном перевале в американском штате Колорадо.