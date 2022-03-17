Перечислены новые модные тренды весны 2022 года

В список модных вещей от Who What Wear попали наряды с анималистичным принтом

Модные редакторы Who What Wear перечислили новые модные тренды весны 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте портала.

Журналисты составили подборку одежды, обуви и аксессуаров, которые, по их мнению, станут актуальными в нынешнем сезоне. В список, например, попали вещи с яркими расцветками: наряды с анималистичным принтом или с цветочным орнаментом.

Помимо этого, широкую популярность обретут воздушные платья длины миди из натуральных тканей и одежда с низкой посадкой. Согласно списку, в моду также войдут брючные костюмы и туфли модели Мэри Джейн (обувь на платформе с закругленным мыском и ремешком).

В заключение специалисты порекомендовали читателям издания обратить внимание на одежду пастельных оттенков и предметы гардероба с цветочной вышивкой.

Ранее в марте журналистка Glamour перечислила предметы гардероба, которые станут актуальными в 2022 году. Прежде всего Чарли Титер призвала читателей обратить внимание на сочетание спортивных велосипедок и прозрачной юбки. По ее словам, такое стилевое решение пришло на смену классическим комбинезонам. Вдобавок она заверила, что в моду войдет одежда в клетку, в том числе верхняя одежда.

