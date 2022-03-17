Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Захарова обвинила западные страны в кризисе на Украине

Мария Захарова заявила, что Запад прекратил все переговоры и создал угрозы на Украине

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Запад прекратил все переговоры, воодушевил Украину и создал реальные угрозы на основе конфликта, длившегося на украинской территории восемь лет. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат обвинила западные страны в кризисе на Украине. «Видимо ставки с той стороны были настолько высоки, и насколько всем было наплевать на будущее Украины и Европы в целом, а возможно именно такое будущее и формулировалось, что запад прекратил все переговоры, просто закрыл все переборки для возможного контакта», — указала она.

По словам Захарова, Россия до последних суток перед началом военной операции проводила курс на реализацию переговорного процесса. «Нам в этом было отказано. Не надо считать, что этот заказ на антироссийскую истерику был сформирован после 24 февраля. Это не правда. Этот заказ реализовался в течение многих лет по целому ряду направлений», — подчеркнула представитель МИД.

Ранее дипломат назвала условие для завершения российской спецоперации на Украине. По ее словам, чем быстрее представители Киева поймут неизбежность мирного решения и задачи демилитаризации и денацификации Украины, тем быстрее завершится специальная военная операция.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Кремль перечислил условия «быстрого прекращения происходящего» на Украине
В России резко выросли продажи китайских смартфонов
Назван срок вывоза российских туристов из Таиланда и карибских стран
В Казахстане задержали еще одного члена семьи Назарбаева
В России рассказали об обманутой Евросоюзом Украине
Суд отменил запрет на продажу смартфонов Samsung в России
Песков заявил о покидающих страну предателях
Кремль оценил данные о мирном плане между Россией и Украиной
В Кремле объяснили мудростью отказ Путина отвечать на слова Байдена о нем
Косметический бренд Оксаны Самойловой оказался на грани развала из-за санкций
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.