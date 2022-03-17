Захарова обвинила западные страны в кризисе на Украине

Мария Захарова заявила, что Запад прекратил все переговоры и создал угрозы на Украине

Запад прекратил все переговоры, воодушевил Украину и создал реальные угрозы на основе конфликта, длившегося на украинской территории восемь лет. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат обвинила западные страны в кризисе на Украине. «Видимо ставки с той стороны были настолько высоки, и насколько всем было наплевать на будущее Украины и Европы в целом, а возможно именно такое будущее и формулировалось, что запад прекратил все переговоры, просто закрыл все переборки для возможного контакта», — указала она.

По словам Захарова, Россия до последних суток перед началом военной операции проводила курс на реализацию переговорного процесса. «Нам в этом было отказано. Не надо считать, что этот заказ на антироссийскую истерику был сформирован после 24 февраля. Это не правда. Этот заказ реализовался в течение многих лет по целому ряду направлений», — подчеркнула представитель МИД.

Ранее дипломат назвала условие для завершения российской спецоперации на Украине. По ее словам, чем быстрее представители Киева поймут неизбежность мирного решения и задачи демилитаризации и денацификации Украины, тем быстрее завершится специальная военная операция.

