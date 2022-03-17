Ажиотажному спросу на сахар нашли объяснение

Экономист Надоршин объяснил ажиотажный спрос на сахар советским наследием

Ажиотажный спрос на сахар во многом объясняется наследием советских времен, считает экономист Евгений Надоршин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что некоторые россияне так готовятся обратиться к собственным закруткам, для производства которых необходимы соль и сахар.

Во время первых ограничений, связанных с пандемией коронавируса, также наблюдался ажиотажный спрос. Тогда с полок магазинов также исчезала туалетная бумага. Такой спрос Надоршин считает нерациональным и тогда, и сейчас.

Необходимый компонент

«Паника с туалетной бумагой началась еще задолго до России, на фоне дефицита масок на Западе. У нас тогда еще в январе-феврале считалось, что коронавируса нет. Зато были публикации из Европы. Там, на фоне дефицита материала для масок, туалетную бумагу пытались использовать в качестве альтернативного фильтра и, соответственно, смели все из магазинов. Когда пандемия все же дошла до нас, россияне просто последовали примеру европейцев», — напомнил экономист.

С сахаром история, по словам Надоршина, немного другая, но тоже отчасти иррациональная. Ажиотажный спрос он связывает с наследием советских времен, когда люди активно пользовались закрутками с собственных огородов.

«Люди скупают не только сахар, но и соль, крупы, консервы, то есть, долгохранимые товары. Сахар и соль — это ведь необходимые компоненты для домашних заготовок. У многих есть огороды, которые уже засадили газонами и цветочками, но в этом году снова пустят под посадки», — предположил экономист.

Рост интереса населения к огородничеству Надоршин связывает не только с экономическими трудностями на фоне санкций.

«Урожай по борщевому набору, огурцам, помидорам, яблокам был крайне скудным, что во многом и стало причиной повышения инфляции. На фоне всего этого люди вполне логично решили, что в этот раз придется полагаться на собственный огород и заранее закупились всем, что для этого необходимо. Отсюда и спрос на соль, сахар: это заготовки для варений и солений. Впрочем, именно такой ажиотажный спрос здесь малорационален: как и большая часть туалетной бумаги не была пущена на фильтры, так и большая часть сахара не будет пущена на заготовки», — считает собеседник «Ленты.ру».

Ранее правительство поручило представить меры по урегулированию цен на сахар. Известны случаи, когда недобросовестные посредники-фасовщики придерживают у себя сахар. Отмечается, что Минпромторг собрал с торговых сетей список таких организаций и уже передал его в ФАС.