Правительство поручило представить меры по урегулированию цен на сахар

Вице-премьер Белоусов поручил ведомствам представить меры по урегулированию цен на сахар

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил профильным ведомствам — Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минсельхозу, Минпромторгу и Федеральной налоговой службе (ФНС) к концу недели представить в правительство предложения по урегулированию ситуации с ценами на сахар для потребителей. Об этом пишет «Известия».

Белоусов также поручил Минпромторгу и Минсельхозу провести рабочие встречи с производителями сахара и торговыми сетями, сказал изданию источник.

«Задача — выявить звено в единой цепочке поставок, на котором происходит значительное завышение цен на сахарный песок, и принять меры, а не ввести госрегулирование», — пояснил Белоусов.

По словам источников газеты, известны случаи, когда недобросовестные посредники-фасовщики придерживают у себя сахар. Отмечается, что Минпромторг собрал с торговых сетей список таких организаций и уже передал его в ФАС.

По данным Росстата, за период с 26 февраля по 4 марта 2022 года цены на сахар-песок в среднем по стране увеличились на 3,3 процента, в том числе в 22 регионах — на 0,1-2 процента, еще в 38 — на 2,1-4,9 процента, и в 22 субъектах — на 5-13,9 процента.

