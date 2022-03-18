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В Анапе создадут «Винную деревню»

В Анапе создадут новый объект эногастрономического туризма

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Анапе планируется создать новый объект эногастрономического туризма — «Винную деревню». Об этом сообщает портал «Кубанские Новости».

Уточняется, что туристический проект будте реализован в станице Гостагаевской в несколько этапов. Открытие первой очереди намечено на начало летнего сезона 2022 года.

Согласно утвержденному плану, это будет современный экопроект в кантри-стиле с центральной площадью для концертов, виноделен, ресторанов, прогулочной аллеей, смотровой площадкой, зоной отдыха и местом для дегустаций.

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«У "Винной деревни" серьезный потенциал с точки зрения нового объекта притяжения для ценителей эногастрономического туризма. Это направление очень востребовано среди туристов и значимо для курорта, развитие виноградарства и виноделия — одна из наших ключевых задач», — рассказал мэр Анапы Василий Швец.

По его словам, санкции могут стать «точкой роста» для наращивания объемов изготовления вина в России. При этом Швец выразил готовность оказать поддержку виноделам и создать необходимые условия для развития отрасли.

Ранее эксперты туротрасли перечислили отечественным туристам самые популярные курорты Краснодарского края. Так, в тройку лидеров вошли Сочи, Анапа Геленджик. При этом аналитики отметили, что спрос на отдых на курортах Краснодарского края относительно прошлого года снизился всего на восемь процентов. 

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Валентина Процкова
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