Названы самые популярные курорты Краснодарского края

Сочи, Анапа и Геленджик стали лидерами по бронированию жилья в Краснодарском крае

В тройку самых популярных курортов Краснодарского края вошли Сочи, Анапа и Геленджик. Об этом стало известно из исследования данных бронирований жилья туристами, который провел сервис Tvil.ru.

Аналитики Tvil.ru отметили, что спрос на отдых на курортах Краснодарского края относительно прошлого года снизился всего на восемь процентов. Как и в 2021 году, лидерами стали такие направления как Сочи, Анапа, Геленджик, Ейск, Голубицкая, Кабардинка и Архипо-Осиповка.

При этом больше всего вырос спрос на жилье в Архипо-Осиповку — на 61 процент, а также в Кабардинку — 41 процент. Заметно уменьшилось количество бронирований в Туапсе (31 процент), Голубицкой (27 процентов) и Кучугурах (22 процентов).

По статистике сервиса, большинство россиян (около 76 процентов) по-прежнему предпочитают останавливаться в отелях. Еще одна тенденция: спрос на отдых семьями уменьшился на 3,2 процента, однако интерес к парным поездкам вырос на 3,5 процента.

Ранее в марте были раскрыты самые популярные направления страны для бронирования загородных отелей. Так, чаще всего россияне отдыхают в Ленинградской и Московской областях, а также в республике Карелия.